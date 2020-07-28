В Орловской области вырос прожиточный минимум

Ежегодное увеличение прожиточного минимума в первых двух кварталах ожидаемо и связано с многими объективными факторами, в том числе с сезонным изменением цен на овощи, фрукты.

В среднем на душу населения величина прожиточного минимума, утверждённая Постановлением Правительства Орловской области от 24 июля 2020 года № 478, во II квартале 2020 года выросла по сравнению с I кварталом более чем на 650 рублей и составила 10 722 рубля, сообщили в управлении труда и занятости Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

Для пенсионеров прожиточный минимум составил 8 872 рубля, для детей достиг 10 852 рублей, для трудоспособного населения - 11 480 рублей.