В Ливнах мотоциклист врезался в уступивший ему дорогу автомобиль ДТП произошло 28 июля в 17:50.





39-летний водитель, управлял мотоциклом «Хонда», на нерегулируемом перекрёстке не справился с управлением, совершил опрокидывание транспортного средства с последующим наездом на автомобиль ВАЗ-21099, который остановился, чтобы пропустить мотоцикл.



В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

29 июля 2020 года



