Ночью в центре Мценска водитель «Мицубиси» врезался в столб Есть пострадавшие.





ДТП произошло сегодня в час ночи.



31-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси», двигался по ул. К. Маркса, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на опору ЛЭП.



В результате ДТП водитель и его пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в Мценскую ЦРБ, госпитализированы в травматологическое отделение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

29 июля 2020 года



