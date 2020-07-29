Ночью в центре Мценска водитель «Мицубиси» врезался в столб

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Ночью в центре Мценска водитель «Мицубиси» врезался в столбЕсть пострадавшие.
ДТП произошло сегодня в час ночи.
31-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси», двигался по ул. К. Маркса, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на опору ЛЭП.
В результате ДТП водитель и его пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в Мценскую ЦРБ, госпитализированы в травматологическое отделение.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.
Орловское Информбюро
29 июля 2020 года