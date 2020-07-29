В Орловской области число смертей от COVID-19 увеличилось На сегодня в регионе выявлено 30 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 29 июля выявлено 30 новых случаев заражения COVID-19.



Всего с начала наблюдений – 5582 случаев заражения. Число больных в настоящее время – 1236. Выздоровели – 4257. Умерло – 89 человек.







Орловское Информбюро

29 июля 2020 года



