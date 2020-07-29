Жительница Сосково отправилась в лес за грибами и заблудилась Сообщение спасателям МЧС поступило 28 июля в 15:24.





Сообщалось, что в лесу недалеко от деревни Орехово потерялась женщина, которая собирала грибы. К поискам подключились родственники, местные пожарные, сотрудники полиции и волонтеры. Жительница Сосково благополучно нашлась, выйдя самостоятельно к ближайшей дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро

29 июля 2020 года



