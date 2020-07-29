В Орловской области ожидается ухудшение погодных условий Ночью кратковременные дожди, местами ливни и грозы, днем местами кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.





По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки на территории региона облачно с прояснениями. Ветер западный 6-11, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +14°…+19°C,





днем +23°…+28°C.





Орловское Информбюро

29 июля 2020 года



