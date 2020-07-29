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Сегодня пол-Орла осталось без электричества

Без света осталось порядка 40 многоквартирных домов. Был нарушен и привычный график работы нашей телерадиокомпании.


Причину аварии на данный момент все еще выясняют. Чтобы вернуть электричество, ресурсной компании пришлось включить резерв, только тогда заработали светофоры и появился свет в жилых домах. Чтобы разобраться в ситуации, нам пришлось обзвонить два десятка телефонов. В основном - безрезультатно. Комментарий получили от руководителя Орёлоблэнерго.

Николай Злобин, генеральный директор АО «Орёлоблэнерго»:
«Произошла большая авария. Большой микрорайон у нас попал под отключение. Произошло это в сетях МРСК. Понятно, что они об этом тоже узнали своевременно. Предприняли меры. В 11:47 наши трансформаторные подстанции вновь были запитаны по резервной линии. В настоящее время они устраняют аварию и устанавливают причину».

Что касается МРСК, они ситуацию так и не разъяснили. И мы сейчас обращаемся с просьбой дать официальный комментарий по произошедшей аварии.


Всеволод Трифонов
29 июля 2020 года
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