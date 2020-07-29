В Орловской области намолотили уже 718 тысяч тонн зерна Это на 85 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Уборочная кампания сейчас в самом разгаре.





Убрано почти 150 тысяч гектаров. В лидерах по сбору: Малоархангельский, Ливенский, Покровский, Троснянский и Дмитровский районы. Средняя урожайность на этот год - больше 48 центнеров с гектара, тогда как в прошлом году было 44 центнера.





Надежда Невматулина

29 июля 2020 года



