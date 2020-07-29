Сегодня – День Болховского района 29 июля исполняется 77 лет со дня освобождения его территории от фашистских захватчиков.





Болхов – один из древнейших и самобытных городов региона, православная жемчужина России, с красивыми храмами.



Сегодня муниципалитет активно участвует в реализации национальных проектов. Благоустраиваются территории: на эти цели выделено почти 10 млн рублей. Ведутся дорожные работы: запланирован ремонт на 12 автомобильных дорогах на общую сумму 25 млн рублей. Продолжается модернизация сферы культуры, здравоохранения. По национальному проекту «Образование» обновляется материально-техническая база школ. Район растет и развивается.





Надежда Невматулина

29 июля 2020 года



