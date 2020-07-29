Владимир Путин поручил подготовить всю систему здравоохранения к осенне-зимнему периоду Такую задачу поставил глава государства во время сегодняшнего совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.





Как сказал президент, обычно к осенне-зимнему периоду приводится в порядок топливно-энергетический комплекс страны. Точно также, по мнению главы государства, нужно подготовиться с точки зрения медицины. И, учитывая ситуацию с пандемией, нужно сохранять и наращивать мощности национальной системы здравоохранения.



Владимир Путин:

«Впереди, как я уже говорил, осенне-зимний период. Это то время, когда во всём мире, в том числе и в России, с учётом её природно-климатических особенностей, традиционно отмечается рост простудных заболеваний, гриппа, так называемых острых респираторных вирусных инфекций. Кроме того, по оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться».

Владимир Путин поставил задачу заблаговременно подготовиться, чтобы больницы и поликлиники работали стабильно, а помощь оказывалась как экстренная, так и плановая, и без сбоев.





Орловское Информбюро

29 июля 2020 года



