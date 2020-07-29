Орловская область перечислила в федеральный бюджет более 4 млрд рублей

В регионе подсчитали налоговые поступления за первое полугодие 2020 года.

За январь-июнь 2020 года на территории Орловской области в консолидированный бюджет РФ поступило около 13,2 млрд рублей налогов, сборов и других обязательных платежей, что на 8,2% или на 1 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года.

В федеральный бюджет перечислено более 4 млрд рублей, что в 1,4 раза или на 1,1 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года. Основным источником доходов федерального бюджета является НДС, поступления которого составили около 3,6 млрд рублей.

В консолидированный бюджет субъекта мобилизовано более 9,1 млрд рублей. За счет налога на доходы физических лиц, поступления которого составили 4,5 млрд рублей, сформировано 49,3% доходов консолидированного бюджета субъекта.

В разрезе основных видов налогов рост поступлений обеспечен: по налогу на имущество организаций – на 0,7% (+6 млн рублей); по налогу на имущество физических лиц – в 1,5 раза (+3,8 млн рублей); по транспортному налогу – на 16,1% (+23,6 млн рублей).

Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за 6 месяцев 2020 года на территории Орловской области собрано около 9,5 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 4,8% или на 435 млн рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.