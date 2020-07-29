Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».

- Количество заболевших увеличилось. Статистику озвучил федеральный штаб.





- На 85 тысяч тонн больше, чем в прошлом году: аграрии региона бьют рекорды по сбору урожая.





- Скромно, без масштабных гуляний, но все же - праздник. Сегодня в Болховском районе отмечают 77-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.





- Будет жарко! Накроют и магнитные бури. Как пережить капризы погоды без вреда для здоровья?