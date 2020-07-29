Сегодня в Орле стартует Чемпионат и Первенство области по легкой атлетике Пока без зрителей.





Соревнования продлятся два дня. В программе бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину и высоту, метание диска и молота. Все беговые соревнования примет стадион Ленина. Там же пройдут состязания по прыжкам в длину. Метатели соберутся на базе стадиона города Мценска, прыгуны в высоту - в легкоатлетическом манеже.





Анастасия Дорохова

29 июля 2020 года



