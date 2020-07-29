Орловский театр «Свободное пространство» ко Дню города готовит премьеру Это спектакль по пьесе Светланы Коноваловой «День 1418-й».







И пока из-за эпидобстановки театр не может принять зрителей в зале, премьера состоится во внутреннем дворе театра 5 августа. Сейчас там же проходят репетиции.



Эта будет душевная, смешная и трогательная история одного дня из жизни орловского двора в 1418-й день войны. Уже готовы сцена, декорации, зрительный зал.





Мария Семак

29 июля 2020 года



