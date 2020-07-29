Загар - польза или вред?

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Опасно ли загорать?

- Безусловно, солнечный загар представляет определенную опасность с точки зрения онкологии. Ультрафиолетовое облучение кожи и солнечные ожоги могут способствовать развитию различный онкологических заболеваний кожи.

Как загорать, не причинив себе вред?

- Основная рекомендация - загорать лучше в утренние или вечерние часы, необходима также максимальная защита кожных покровов от солнечных ожогов. Солнечные ожоги являются одним из основных факторов развития онкологических заболеваний кожных покровов.

Как часто орловцы болеют опухолями кожи?

- Опухоли кожи занимают одно из лидирующих мест в структуре онкологической заболеваемости. Раком кожи люди болеют очень часто. Заболеваемость составляет в среднем 60-70 человек на 100 тысяч населения. К счастью, люди гораздо реже болеет злокачественной меланомой. Заболеваемость составляет около 6-7 человек на 100 тысяч населения.

Как часто выявляются ранние и поздние стадии опухолей кожи?

- Больные со злокачественной меланомой, приблизительно 80-85%, это пациенты с первой и второй стадиями. К сожалению, 15-20% со злокачественной меланомой кожи обращаются в поздних - третьей и четвертой стадиях, хотя диагностика злокачественной меланомы относительно легкая.

В чем причины возникновения опухолей кожи?

- Основные причины развития опухолей кожи, и в частности злокачественной меланомы, это ультрафиолет, который обладает канцерогенным действием, и травма родинок. Это очень опасно травмировать доброкачественные родинки.

Кто находится в группе риска?

- Заболеть онкологическими болезнями кожи рискуют пациенты с так называемым светлым фенотипом кожи. Это люди, имеющие светлую кожу, которая плохо загорает, быстро обгорает на солнце, это люди, у которых светлые волосы и глаза (голубые, зеленые) и большое количество веснушек.

Как снизить риск развития злокачественных заболеваний кожи?

- В первую очередь необходимо соблюдать определенные правила загара, максимально защищать свою кожу, особенно в дневное время. Необходимо понимать, что любая травма доброкачественных образований кожи, в частности родинок, это всегда риск развития злокачественной меланомы. Необходимо при возникновении проблем обращаться к онкологу.

Как человек может заподозрить у себя рак или меланому кожи?

- Что касается рака кожи, диагностика относительно простая: если на коже появляются язвочки, эрозии, которые длительное время не заживают. Длительно - это на протяжении многих месяцев, а может даже и лет. Такая ситуация очень подозрительна в плане развития рака кожи. Такие пациенты должны обязательно обратиться к онкологу. Что касается злокачественной меланомы, необходимо отметить, что она может развиваться как из существующих доброкачественных родинок, так и на неизмененной коже. Если у пациента длительное время существовала доброкачественная родинка, и она вдруг стала меняться, то эта ситуация, безусловно, очень тревожная в плане перерождения родинки в меланому. Если у пациента была чистая кожа, и появилось какое-то пигментное образование, которое увеличивается в размерах, то эта ситуация тоже очень тревожная. Существует правило, которое внедряется в практику российских онкологов. Это правило ABCDE. Правило это разработано в Америке и оно очень легкое для использования даже самими пациентами. Суть заключается в том, что в каждой букве этой аббревиатуры заложен определенный признак, который характерен для злокачественной меланомы. A - asymmetry: это нессиметрия образования. То есть, меланома - опухоль не симметрична. B - boundary: край опухоли. У меланомы край не четкий и не ровный. C - colour: это цвет опухоли. У меланомы цвет полихромный. Как правило, меланомы не имеют однотонной окраски. Это намешанные цвета. D - diameter: диаметр. Диаметр меланомы, как правило, более 6 миллиметров. E - evolving: изменение опухоли. Меланома - опухоль нестабильная. Если она появляется, то отмечаются динамические изменения. Если ваша родинка соответствует этим критериям, необходимо в срочном порядке обратиться к специалисту. Я бы рекомендовал людям внимательно относиться к кожным покровам, стараться не травмировать кожу и родинки. Если есть родинки, я рекомендую их фотографировать, чтобы запечатлеть изменения, если они есть.





Елена Литинская

29 июля 2020 года



