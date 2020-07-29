Новая инфекция заставила пересмотреть принципы оказания медицинской помощи в Орловской области Руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин рассказал, что готовится программа, в которой будет предусмотрено построение работы в дальнейшем. Это касается материально-технической базы и кадрового оснащения. Также глава профильного департамента отметил, что за весь период пандемии к аппаратам ИВЛ одномоментно было подключено не больше 8 человек.





Быть или не быть второй волне коронавирусной инфекции? Все зависит от нас самих. Если средства индивидуальной защиты и дистанцирование станут постоянными спутниками орловцев, второй волны не будет. Такой прогноз дал во время еженедельного брифинга руководитель департамента здравоохранения. Еще, отвечая на заранее присланные вопросы журналистов, Залогин отметил, что статистика смертности в регионе не самая высокая по ЦФО. Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Все умершие имели в своем анамнезе тяжелую сопутствующую патологию, связанную с болезнями сердечнососудистой системы, сахарный диабет, и большинство из них поступало с опозданием. По каждому умершему проводятся соответствующие поверки». Не самый высокий в сравнение с другими регионами и показатель заболеваемости - за сутки плюс 30. Коечный фонд занят на треть, что позволяет дальше снимать ограничения. Да и федеральная комиссия во главе с главным инфекционистом по ЦФО дала положительную оценку работе орловских медиков. Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «В целом, несмотря на то, что определенные замечание были тоже высказаны - на что обратить внимание, где подправить, но в целом они отметили, что все специалисты применяют все необходимые современные схемы лечения, в соответствие с теми стандартами, которые действуют на территории нашей страны». Тестирование на антитела проводят среди медицинских сотрудников. За «свои кровные» тест может сделать любой желающий. Массово тестировать пока не планируют. Что касается оснащенности аппаратами ИВЛ, то в регионе их достаточно, хватает и в больнице Семашко - отметил Иван Залогин. Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «По всем контрактам, которые действовали с марта, регион - порядка около 100 аппаратов ИВЛ - часть получил, часть получит в ближайшее время. Ни в один год такое количество оборудования в регион не приходило». Как только завершится пандемия, аппараты ИВЛ перераспределят, что значительно обновит имеющуюся базу районных больниц региона.





Анна Вайсергисер

29 июля 2020 года



