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Сельские библиотеки Орловщины пополнят свои фонды благодаря марафону добра

В рамках марафона активисты передали библиотечной системе Орловского района обновлённые экземпляры Конституции страны с новыми поправками. Ранее была передана художественная литература.


Активисты «Молодежки ОНФ» привезли библиотекарям Орловского района новые издания Конституции страны - более 300 экземпляров. Они отправятся в 27 филиалов централизованной библиотечной системы района.
 
Сотрудники библиотеки признались, что поправки уже внимательно изучили, особенно те части, где речь идёт о развитии культуры. Качество новых изданий хранителям книг понравилось.
 
Ирина Симакова, главный библиотекарь отдела обслуживания центральной библиотеки Орловского района: «Прекрасно взять в руки красиво изданную Конституцию - яркое издание, достаточно удобное для чтения, хороший шрифт. Люди приходили, спрашивали в новой редакции, но, к сожалению, мы помочь им ничем не могли. Только ссылались на периодические источники печати».
 
Марафон добра для сельских библиотек стартовал ещё в марте. Но пандемия внесла коррективы и сюда. Потому возобновился он только неделю назад. Тогда активисты собирали в основном художественную литературу. Книги могли сдать все желающие.
 
Илья Стебаков, активист «Молодёжки ОНФ»: «Очень большое количество человек приняло участие в нашей акции. Всего собрали около 500 книг и развозили их по библиотекам Орловской области».
 
Акция на этом не закончилась, уверяют активисты Молодёжки ОНФ. Они продолжают собирать книги для фондов библиотек, находящихся в отдаленных поселениях.



Антон Киселёв
29 июля 2020 года
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