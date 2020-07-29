Сельские библиотеки Орловщины пополнят свои фонды благодаря марафону добра

В рамках марафона активисты передали библиотечной системе Орловского района обновлённые экземпляры Конституции страны с новыми поправками. Ранее была передана художественная литература.

Активисты «Молодежки ОНФ» привезли библиотекарям Орловского района новые издания Конституции страны - более 300 экземпляров. Они отправятся в 27 филиалов централизованной библиотечной системы района.

Сотрудники библиотеки признались, что поправки уже внимательно изучили, особенно те части, где речь идёт о развитии культуры. Качество новых изданий хранителям книг понравилось.

Ирина Симакова, главный библиотекарь отдела обслуживания центральной библиотеки Орловского района: «Прекрасно взять в руки красиво изданную Конституцию - яркое издание, достаточно удобное для чтения, хороший шрифт. Люди приходили, спрашивали в новой редакции, но, к сожалению, мы помочь им ничем не могли. Только ссылались на периодические источники печати».

Марафон добра для сельских библиотек стартовал ещё в марте. Но пандемия внесла коррективы и сюда. Потому возобновился он только неделю назад. Тогда активисты собирали в основном художественную литературу. Книги могли сдать все желающие.

Илья Стебаков, активист «Молодёжки ОНФ»: «Очень большое количество человек приняло участие в нашей акции. Всего собрали около 500 книг и развозили их по библиотекам Орловской области».

Акция на этом не закончилась, уверяют активисты Молодёжки ОНФ. Они продолжают собирать книги для фондов библиотек, находящихся в отдаленных поселениях.