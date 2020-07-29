За езду под градусом - на исправительные работы Железнодорожный райсуд Орла вынес обвинительный приговор орловцу за езду в нетрезвом виде на мотоцикле.





В марте этого года мотоциклиста задержали сотрудники Госавтоинспекции. И выяснили, что за две недели до этого он уже был привлечен к ответственности за вождение в состоянии опьянения. В итоге, по решению суда, орловец должен будет отработать 320 часов. Кроме того, его на три года лишили права управления транспортными средствами.





Надежда Невматулина

29 июля 2020 года



