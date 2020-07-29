Птицы стали виновниками отключения электричества в Орле Такую версию озвучили в «МРСК Центра» после долгих и настойчивых просьб объяснить причину произошедшей сегодня аварии в Советском районе города.





В 11 часов утра в Советском районе Орла наступил конец света. Без электричества остались как жилые дома, так и организации. На некоторых улицах не работали светофоры. Эфир нашей телерадиокомпании оказался под угрозой срыва.



Единую диспетчерскую службу города буквально атаковали звонками взволнованные жители.





Юрий Студенников директор ЕДДС города Орла:

«Часть Советского района осталась без электроснабжения - порядка 40 многоквартирных домов. В 11:47 аварийная ситуация была устранена».

Резервы подключили через час, и электричество стало поэтапно поступать. В «Орелоблэнерго» сообщили: поломка несет серьезный характер.





Николай Злобин, генеральный директор АО «Орёлоблэнерго»:

«Произошла большая авария. Большой микрорайон у нас попал под отключение. Произошло это в сетях МРСК. Понятно, что они об этом тоже узнали своевременно. Предприняли меры».

Информации о причинах аварии нам пришлось добиваться не один час. Были совершены десятки звонков в разные инстанции. И лишь ближе к вечеру нам удалось добиться комментария.





Игорь Колубанов, первый заместитель директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»:

«Было обнаружено повреждение на опоре № 2 - по причине гнездования птиц. К сожалению, эта проблема существует, существует не только в нашей области. Птицам не прикажешь не садиться на наши опоры. Мы с этим боремся, причем боремся очень аккуратно».

В «МРСК Центра» нас заверили, работы будут вестись и круглосуточно, если это потребуется для устранения поломки. Отключать свет больше не намерены. Вот только извиниться перед потребителями за неудобства - забыли.





Всеволод Трифонов

29 июля 2020 года



