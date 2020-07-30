В Орле продолжаются работы по строительству первой модельной библиотеки В рамках нацпроекта «Культура». Она распахнет свои двери для посетителей 1 октября.





Базой для обновленного учреждения культуры стала Центральная городская библиотека им. Пушкина. Библиотека откроется уже в новом помещении - на улице Комсомольской, 65. В прошлом году «Пушкинка» стала победителем конкурса на создание муниципальных библиотек. Орел получил 10 миллионов. Эти средства позволят обновить фонды, отремонтировать помещение, создать в библиотеке различные клубы. В библиотеке нового поколения установят станцию автоматической выдачи книг. Появится и молодежный библиодром - он станет площадкой для дискуссий и встреч.





Надежда Невматулина

30 июля 2020 года



