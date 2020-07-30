Федеральная налоговая служба призывает орловцев быть бдительными Мошенники от лица ведомства рассылают вредоносные компьютерные программы-вирусы.





Злоумышленники просят получателя заполнить документы, прикрепленные к тексту письма. Открывая вложения, пользователь скачивает вирус. В письмах-фальшивках указано, что документы надо направить в Главное Управление ФНС России. Такого подразделения в налоговой службе нет, предупреждает ведомство. И призывает граждан быть бдительными, не открывать подозрительные письма и следить за своими акканутами в Личном кабинете налогоплательщика.





Надежда Невматулина

30 июля 2020 года



