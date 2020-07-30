В переулке Южном в Орле завершены работы

|
|
|
В переулке Южном в Орле завершены работыЭто один из 11 объектов, которые ремонтируются в этом году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Близится к завершению и ремонт Московского шоссе. Остальные объекты программы этого года - в разной степени готовности.
Срок выполнения всех работ, согласно контрактам, 31 августа.
В ГИБДД напоминают, до этого дня движение транспортных средств будет временно ограничено по улицам: Автовокзальная, Розы Люксембург, Васильевская, 5-го Августа, Тульская, 60-летия Октября, а также по Московскому и Новосильскому шоссе, улице Ливенской и Старомосковской.
Надежда Невматулина
30 июля 2020 года