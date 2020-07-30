В переулке Южном в Орле завершены работы Это один из 11 объектов, которые ремонтируются в этом году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».





Близится к завершению и ремонт Московского шоссе. Остальные объекты программы этого года - в разной степени готовности.





Срок выполнения всех работ, согласно контрактам, 31 августа.



В ГИБДД напоминают, до этого дня движение транспортных средств будет временно ограничено по улицам: Автовокзальная, Розы Люксембург, Васильевская, 5-го Августа, Тульская, 60-летия Октября, а также по Московскому и Новосильскому шоссе, улице Ливенской и Старомосковской.









Надежда Невматулина

30 июля 2020 года



