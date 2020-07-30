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У семьи Манукян - лучшее в Орловской области ветеранское подворье

Принять участие в областном конкурсе «Лучшее ветеранское подворье» могли сельские жители, которые ведут свое хозяйство на небольших участках земли - до 2,5 гектаров. Еще одно условие - возраст: для женщин не моложе 55, а для мужчин старше 60. По итогам конкурса определили, что лучшее подворье находится в деревне Гранкино Троснянского района.


Гранд и Гоарик Манукян - беженцы из Грузии. На орловской земле армянская семья живет примерно три десятка лет. На 42-х сотках держат 32 головы крупнорогатого скота. Только дойных коров - 12. Из молока Гоарик Манукян, которую здесь на русский манер зовут просто Галя, готовит много разных вкусностей на всю деревню. 
 
Кстати, в Троснянском районе все поголовье крупнорогатого скота находится в личных подсобных хозяйствах. 
 
Александр Насонов, глава Троснянского района: «У нас в Троснянском районе на сегодня 4 тысячи личных подсобных хозяйств, если говорить о валовом производстве всего аграрного сектора района, то оно на сегодня составляет 3,6 миллиарда рублей».
 
Семья Манукян самостоятельно выращивает и корма для скотины. А поголовье мечтают увеличить до ста голов. Также у фермеров много птицы и огород с теплицами. Управляться с хозяйством помогают не только дети, но и внуки.
 
Поздравить с победой в областном конкурсе ветеранских подворий семью Манукян приехала целая делегация. Вручили благодарственное письмо и медаль за заслуги перед ветеранским движением области. 
 
Лидия Коломыцева, председатель Совета ветеранов Троснянского района: «Мы гордимся этой семьей, потому что они показывают образец не только трудолюбия, но и бережного отношения к представителям старшего поколения. Это настолько дружная семья, настолько у них все слажено, все современно, я бы сказала, даже стильно. Мы рады за них. Дети очень воспитанные. Мы хотим, чтобы как можно больше таких семей было в нашем регионе».
 
Впрочем, достойных подворий в области немало. В этом году на звание лучшего претендовали 11 хозяйств.
 
Диплом за 1 место и 50 000 рублей семье Манукян в августе будет вручать губернатор уже в Орле. Также поздравят за второе место Светлану Чулкову из Хотынецкого района и жителя Новосильского района Сурена Оганесяна - у него 3 место. Они получат дипломы и денежные премии в 30 и 20 тысяч рублей соответственно.



Орловское Информбюро
30 июля 2020 года
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