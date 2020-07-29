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Андрей Клычков: Некачественные дороги – одна из остроактуальных проблем Орловщины

Губернатор Орловской области в своих сетевых аккаунтах рассказал о ходе дорожных работ в регионе.


Андрей Клычков:

«Ко мне поступает много вопросов по объектам дорожного ремонта. Большая часть обращений на встречах с жителями муниципалитетов также связана с дорогами. Мы делаем все возможное в рамках наших финансовых возможностей, стараемся связать современными транспортными коммуникациями населенные пункты области.
Например, дорога к селу Красниково Кромского района давно находилась в удручающем состоянии. На данный момент полным ходом ведется её реконструкция. Планируем привести в порядок все 6 км дороги. Финансирование превысит 173 млн рублей. В процессе строительства и дорога Усть-Рыбница – Кулики – Нижний Хутор. Будет построено почти 2,5 км дороги. Общая стоимость составит 71 млн рублей. Полностью готов ещё один участок автодорога Орел – Ефремов. По этому объекту отремонтировано свыше 7 км на сумму почти 75 млн рублей. Тут я хотел бы добавить, что в этом году нам дополнительно выделили ещё 400 млн. рублей на завершение строительства дороги на участке Орёл - Ефремов от села Старогольское до границе с Тульской областью. А также трасса из города до Лаврово и Редькино. Здесь масштабы более впечатляющие: больше 10 км качественного асфальтового покрытия, освещение. Стоимость работ – 63,1 млн рублей».
 





Орловское Информбюро
29 июля 2020 года
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