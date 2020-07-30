Отправляясь в лес, подготовьтесь заблаговременно ГУ МЧС России по Орловской области дает советы грибникам.





Как подготовиться к выходу в лес, чтобы потом благополучно вернуться домой? Как вести себя, чтобы не заблудиться? - Для того чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, необходимо, собравшись в лес, обсудить с ними маршрут и время возвращения. - Спасатели рекомендуют перед походом взять свисток и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи. - Возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это, прежде всего, касается пожилых людей, нужно иметь при себе медикаменты. - Одевайтесь ярко! В камуфляже вас могут не найти и находясь совсем рядом. Лучше всего рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо бы наклеить светоотражающие полоски или рисунки. - Старайтесь запоминать по пути как можно больше предметов - необычные деревья, скала, камни и т.д. Тогда будет намного проще возвращаться назад к исходной позиции.

Если вы все-таки заблудились: - Не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор, собачий лай, проходящий поезд. - Если есть возможность – влезьте на высокое дерево и осмотритесь. Что отличает местность, где вы находитесь (реки, просеки, горы, деревни и т.д.)? Может быть, с высоты вы их увидите. - Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, разведите костер - по дыму найти человека гораздо легче. - Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям. - Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу. - Если вы нашли в лесу тропинку, определите сначала - не звериная ли. А то есть шанс выйти к водопою вместе с семейством лосей, например. Если ветки то и дело бьют вам в лицо и грудь, это значит, что дорожка протоптана зверями. Немедленно сойдите с нее, встречаться с лесными обитателями опасно. - Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани могут сослужить службу и вам, и тем, кто захочет вам помочь. - Если все же ночь застала вас в лесу, подберите подходящее для ночлега место. Двигаться в темное время не рекомендуется, можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега выбирается высокое и сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте хворост для костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь. - Сотовый телефон уже не раз помогал установить место нахождения заблудившихся грибников. Спасателям можно позвонить с мобильного без сим-карты и даже если вы находитесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер 112 и попытаться объяснить своё местонахождение. Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет вам, совершая прогулку в лес не попасть в экстремальную ситуацию.





Орловское Информбюро

30 июля 2020 года



