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«Виды на урожай в этом году – прекрасные»: Андрей Клычков поздравил орловских аграриев с первым миллионом тонн зерна

Губернатор Орловской области поздравил сельских тружеников Орловщины с намолотом первого миллиона тонн зерна.


Уважаемые сельские труженики!

Поздравляю вас с намолотом первого миллиона тонн орловского зерна урожая 2020 года!
 
Этот результат стал очередным подтверждением высочайшего профессионализма хлеборобов Орловщины и особенно ценен тем, что получен в условиях нетипичной погоды и самое главное – дополнительных ограничений из-за коронавируса, которые тоже наложили свой отпечаток на работу.
 
Хочу с гордостью отметить, что временные трудности не помешали труженикам агропромышленного комплекса качественно и в сжатые сроки провести весенний сев, обеспечить должный уход за посевами. 
 
Виды на урожай в этом году – прекрасные. Главное сегодня – не упустить время и убрать хлеб с полей в максимально короткие сроки. Хорошо зная ваш твердый деловой настрой и умение работать с полной самоотдачей, убежден, что уборочная кампания пройдет на высоком уровне и Орловщина вновь получит достойный урожай.
 
От всей души желаю хлеборобам и всем труженикам АПК здоровья и новых успехов в работе!
 
Губернатор Орловской области
А.Е. Клычков



Орловское Информбюро
30 июля 2020 года
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