В Орле на Наугорке пострадал пешеход

ДТП произошло 29 июля в 22:15.

«Пежо-206» под управлением 25-летней девушки двигался по Наугорскому шоссе, и в районе дома №5«б» произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в больницу им. Семашко. Госпитализация не потребовалась.



Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.