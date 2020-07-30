В Орле на Наугорке пострадал пешеход

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В Орле на Наугорке пострадал пешеходДТП произошло 29 июля в 22:15.
«Пежо-206» под управлением 25-летней девушки двигался по Наугорскому шоссе, и в районе дома №5«б» произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в больницу им. Семашко. Госпитализация не потребовалась.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.
Орловское Информбюро
30 июля 2020 года