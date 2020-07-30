В Орловской области 32 новых случая COVID-19 Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 5614 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 30 июля выявлено 32 новых случая заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1230. Выздоровели – 4295. Умерло - 89 человек.







Орловское Информбюро

30 июля 2020 года



