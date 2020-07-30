В Орловских лесах заблудился еще один грибник

Сообщение о заблудившемся человеке поступило спасателям накануне в 14:49.

Женщина, позвонившая спасателям, сообщила, что в Урицком районе в лесном массиве рядом с поселком Нарышкино заблудился пожилой грибник, Как отмечают в МЧС, заявитель очень беспокоилась о его судьбе.

К поиску сразу приступили сотрудники местной пожарно-спасательной части № 38, полицейские, лесник. Спустя несколько часов совместными усилиями грибник был найден.

На днях в лесу недалеко от деревни Орехово Сосковского района потерялась женщина, которая собирала грибы. К поискам подключились родственники, местные пожарные, сотрудники полиции и волонтеры. Женщина благополучно нашлась, выйдя самостоятельно к ближайшей дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.