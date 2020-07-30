В Орле вновь отключат электроэнергию Но на этот раз без электричества останутся потребители частного сектора.





По информации диспетчера АО «Орелоблэнерго», 30 июля с 14:00 до 17:00 будет отключено электроснабжение потребителей частного сектора по ул. Добролюбова, ул. Медведева, ул. Ляшко, ул. Белинского.

Накануне без электроснабжения остались как жилые дома, так и организации Советского района города. На некоторых улицах не работали светофоры. Как сообщили в «МРСК Центра», виновниками энергетического коллапса стали птицы





Орловское Информбюро

30 июля 2020 года



