В Орле инвалид-колясочник живет на улице

Следователями инициировано производство доследственной проверки по факту выявления бездомного мужчины-инвалида, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

Проверка инициирована после информации, появившейся в региональных СМИ. По данным СМИ, мужчина-инвалид, который передвигается на инвалидной коляске, на протяжении длительного времени не обеспечен жильем и вынужден проживать на улице в Заводском районе города Орла. Личность его не установлена, так как при нем не имеется документов.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации.

Следствие намерено дать уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы социальной защиты инвалидов.