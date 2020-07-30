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Орловец лишился дорогостоящего телефона, распивая спиртное

Полицейские установили похитителя гаджета.


В полицию обратился орловец, который сообщил о пропаже принадлежащего ему сотового телефона стоимостью порядка 17 тысяч рублей.

В процессе общения с полицейскими гражданин вспомнил, что перед пропажей устройства распивал алкоголь в одном из кафе города вместе с новым знакомым.

Следователи полиции завели уголовное дело по статье «Кража».
В результате проведенных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника, совершившего хищение гаджета и все обстоятельства совершенного преступления.

Выяснилось, что кражу совершил 26-летний орловец – тот самый, с которым заявитель распивал спиртное. В какой-то момент молодой человек попросил у потерпевшего устройство, чтобы позвонить, и впоследствии его не вернул. Похищенный гаджет злоумышленник сбыл.

На время следствия фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.


Орловское Информбюро
30 июля 2020 года
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