Орловец лишился дорогостоящего телефона, распивая спиртное Полицейские установили похитителя гаджета.





В полицию обратился орловец, который сообщил о пропаже принадлежащего ему сотового телефона стоимостью порядка 17 тысяч рублей.



В процессе общения с полицейскими гражданин вспомнил, что перед пропажей устройства распивал алкоголь в одном из кафе города вместе с новым знакомым.



Следователи полиции завели уголовное дело по статье «Кража».

В результате проведенных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника, совершившего хищение гаджета и все обстоятельства совершенного преступления.



Выяснилось, что кражу совершил 26-летний орловец – тот самый, с которым заявитель распивал спиртное. В какой-то момент молодой человек попросил у потерпевшего устройство, чтобы позвонить, и впоследствии его не вернул. Похищенный гаджет злоумышленник сбыл.



На время следствия фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

30 июля 2020 года



