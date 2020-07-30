За поножовщину в сауне орловец получил 6 лет колонии строго режима Приговор был вынесен накануне судом Северного района Орла.





Житель города Ливны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес администратору сауны, расположенной в Северном районе г. Орла, два удара ножом в область расположения жизненно важных органов. К счастью, потерпевшая смогла оказать ему активное сопротивление - женщина оттолкнула нападавшего и убежала. Затем по телефону сообщила родственникам о случившемся. Потерпевшей своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь.



Суд согласился с мнением государственного обвинителя – прокурора Орловской области о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Как сообщает сайт региональной прокуратуры, прокурор Орловской области поддержал государственное обвинение по данному уголовному делу. Подсудимый был признан виновным в покушении на убийство.



Приговор районного суда не вступил в законную силу.





Орловское Информбюро

30 июля 2020 года



