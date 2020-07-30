четверг 30.07.2020 15:56:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Мценском районе произошло убийство во время застолья

Раскрыть преступление оперативникам Орловской области удалось в течение дежурных суток.


В мценскую полицию обратились медики и сообщили, что к ним в больницу поступил мужчина с колото-резаными ножевыми ранениями в области шеи и грудной клетки. Им оказался житель деревни Глазуново 1989 года рождения.

Полицейские совместно с коллегами из Управления уголовного розыска регионального УМВД установили подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления – ранее судимого жителя деревни Глазуново 1960 года рождения.

Оперативники выяснили, что в доме подозреваемого мужчины распивали спиртные напитки и между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему несколько ножевых ранений.

Через некоторое время около данного дома пострадавшего обнаружила женщина и вызвала скорую помощь. Через несколько часов от полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фигурант задержан. Полиция продолжает оперативное сопровождение данного уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.


Орловское Информбюро
30 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.