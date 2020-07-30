В Мценском районе произошло убийство во время застолья Раскрыть преступление оперативникам Орловской области удалось в течение дежурных суток.





В мценскую полицию обратились медики и сообщили, что к ним в больницу поступил мужчина с колото-резаными ножевыми ранениями в области шеи и грудной клетки. Им оказался житель деревни Глазуново 1989 года рождения.



Полицейские совместно с коллегами из Управления уголовного розыска регионального УМВД установили подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления – ранее судимого жителя деревни Глазуново 1960 года рождения.



Оперативники выяснили, что в доме подозреваемого мужчины распивали спиртные напитки и между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему несколько ножевых ранений.



Через некоторое время около данного дома пострадавшего обнаружила женщина и вызвала скорую помощь. Через несколько часов от полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фигурант задержан. Полиция продолжает оперативное сопровождение данного уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

30 июля 2020 года



