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Карта распространения COVID-19 в Орловской области

На сегодня в регионе выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции.


По информации федерального оперативного штаба на 30 июля в Орловской области зарегистрированы 5614 случаев заболевания коронавирусом.
 
Общее число больных в регионе составило 1230 человек, выздоровели 4295 человек. 89 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
 
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2705 жителей Орла,
  • 654 – в Орловском районе,
  • 572 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
  • 177 – в Ливнах,
  • 138 – в Болховском районе,
  • 122 – в Дмитровском районе,
  • 121 – в Новодеревеньковском районе,
  • 117 – в Урицком районе,
  • 92 – в Хотынецком районе,
  • 86 − в Ливенском районе,
  • 80 – в Новосильском районе,
  • 75 – в Свердловском районе,
  • по 72 – в Верховском и Кромском районах,
  • 63 − в Покровском районе,
  • по 60 – в Шаблыкинском и Малоархангельском районах,
  • 58 – в Знаменском районе,
  • 55 – в Глазуновском районе,
  • 49 − в Должанском районе,
  • 45 – в Залегощенском районе,
  • 39 – в Колпнянском районе,
  • 37 – в Троснянском районе,
  • 26 – в Сосковском районе,
  • 21 – в Корсаковском районе,
  • 18 – в Краснозоренском районе.
 
Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
30 июля 2020 года
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