Карта распространения COVID-19 в Орловской области На сегодня в регионе выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции.





По информации федерального оперативного штаба на 30 июля в Орловской области зарегистрированы 5614 случаев заболевания коронавирусом Общее число больных в регионе составило 1230 человек, выздоровели 4295 человек. 89 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2705 жителей Орла, 654 – в Орловском районе,

572 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,

177 – в Ливнах,

138 – в Болховском районе,

122 – в Дмитровском районе,

121 – в Новодеревеньковском районе,

117 – в Урицком районе,

92 – в Хотынецком районе,

86 − в Ливенском районе,

80 – в Новосильском районе,

75 – в Свердловском районе,

по 72 – в Верховском и Кромском районах,

63 − в Покровском районе,

по 60 – в Шаблыкинском и Малоархангельском районах,

58 – в Знаменском районе,

55 – в Глазуновском районе,

49 − в Должанском районе,

45 – в Залегощенском районе,

39 – в Колпнянском районе,

37 – в Троснянском районе,

26 – в Сосковском районе,

21 – в Корсаковском районе,

18 – в Краснозоренском районе. Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

30 июля 2020 года



