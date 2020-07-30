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Трудно победить человека, который никогда не сдается

В Орле проходит Первенство области по легкой атлетике. Более сотни атлетов соревнуются в беговых, прыжковых и метательных дисциплинах.


Спортсмены стойко пережили трудности самоизоляции. Теперь они рвутся в бой. Первый турнир – региональный. Участников – более сотни. Меры предосторожности соблюдаются строго. 
 
Андрей Корнеев, председатель федерации легкой атлетики Орловской области: «Мы наконец-то после долгого перерыва смогли провести соревнования – Чемпионат и Первенство области по легкой атлетике среди юниоров, юношей и девушек. Для нас, конечно же, это праздник. Эти соревнования являются этапом отбора к Чемпионату ЦФО по легкой атлетике, который состоится 14-16 августа в городе Брянск».
 
Если борьба на округ – только в планах, то испытания на областных соревнованиях – уже в процессе. Здесь все по-настоящему: соперники, результаты, напряжение. В программе соревнований – забеги на дистанции от 100 до 1500 метров, метание молота и диска, прыжки в высоту, длину и тройной прыжок. После перерыва получается пока не все. 
 
Полина Волокитина, участница соревнований: «Настроение хорошее. Только жарко чуть-чуть, но так нормально. Готовиться было очень сложно, потому что все это время мы ничем не занимались. Нам надо наверстать упущенное и уже быть готовыми».
 
Пока одни занимаются только своей спортивной карьерой, другие успевают и другим знания передаваться. Как, например, мастер спорта международного класса Илья Аксенов. В этом году спортсмен занимается общей физической подготовкой с женской баскетбольной сборной ОГУ имени Тургенева. И радуется, что подопечных на тренировках все больше. 
 
Илья Аксенов, серебряный призер Чемпионата России (2020 г.): «Я хочу попробовать 400 метров пробежать. Последний раз бежал в феврале, на России. Пробежал и все. На контрольных тренировках неплохие показывал секунды – можно ехать на Россию. Но одно дело, когда тренировки, а другое – соревнования».
 
Про британскую королеву говорят, что она царствует, но не правит. А вот королева спорта – легкая атлетика - определенно правит. И своим возвращением в Орел говорит, что победа будет за спортом.



Анастасия Дорохова
30 июля 2020 года
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