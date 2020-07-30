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Работник и работодатель: взаимоотношения в период пандемии

С разъяснениями - главный государственный инспектор труда в Орловской области Андрей Усиков.


Как отметил Андрей Усиков в беседе с нашим корреспондентом, в период самоизоляции, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, появилось много обращений граждан, в которых сообщалось о нарушении прав работников.

В инспекции труда были созданы три мобильные группы для оперативного реагирования на все жалобы. Граждане подавали обращения и по телефону, и в письменном виде, и онлайн. Все обращения рассматривались оперативно, сообщил Усиков.

Андрей Усиков:
«В период пандемии многие не знали, как действовать в той или иной ситуации. Это касалось как работодателей, так и работников. Со стороны работников было гораздо больше обращений, чем от работодателей. Были случаи, когда работодатель пытался отправить работников в вынужденный простой, что категорически было запрещено, так как президент страны заявил, что нерабочие дни должны быть полностью оплачены гражданам. Поэтому приходилось разъяснять и работодателям, и работникам их права. Все, что было в компетенции Государственной инспекции и в рамках Трудового законодательства, мы делали».

Подробнее - в интервью нашему корреспонденту Всеволоду Трифонову.


Всеволод Трифонов
30 июля 2020 года
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