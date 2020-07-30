Работник и работодатель: взаимоотношения в период пандемии С разъяснениями - главный государственный инспектор труда в Орловской области Андрей Усиков.





Как отметил Андрей Усиков в беседе с нашим корреспондентом, в период самоизоляции, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, появилось много обращений граждан, в которых сообщалось о нарушении прав работников.



В инспекции труда были созданы три мобильные группы для оперативного реагирования на все жалобы. Граждане подавали обращения и по телефону, и в письменном виде, и онлайн. Все обращения рассматривались оперативно, сообщил Усиков.



Андрей Усиков:

«В период пандемии многие не знали, как действовать в той или иной ситуации. Это касалось как работодателей, так и работников. Со стороны работников было гораздо больше обращений, чем от работодателей. Были случаи, когда работодатель пытался отправить работников в вынужденный простой, что категорически было запрещено, так как президент страны заявил, что нерабочие дни должны быть полностью оплачены гражданам. Поэтому приходилось разъяснять и работодателям, и работникам их права. Все, что было в компетенции Государственной инспекции и в рамках Трудового законодательства, мы делали».

Подробнее - в интервью нашему корреспонденту Всеволоду Трифонову.





Всеволод Трифонов

30 июля 2020 года



