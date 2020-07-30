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В 18 муниципальных образованиях Орловской области будут созданы и заменены 42 фельдшерско-акушерских пункта

Работы, которые ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение», планируют завершить до конца этого года.


Как сообщил замгубернатора по экономике и финансам Вадим Тарасов, 10 из 42 ФАПов закупаются за счет сложившейся при торгах экономии. В настоящее время во всех муниципальных образованиях заключены договоры с центральными районными больницами для передачи им земельных участков, на которых будут установлены модульные ФАПы.
 
Сборка 32 ФАПов запланирована на сентябрь этого года. Возведение всех 42 ФАПов предусмотрено до конца текущего года, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
30 июля 2020 года
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