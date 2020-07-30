Андрей Клычков: В Ливенском районе намолочено больше всего зерна Средняя урожайность составляет 48,3 центнера с гектара. Об этом губернатор Орловской области сообщил в своих сетевых аккаунтах.







Андрей Клычков: «На сегодняшний день безусловный лидер по валовому сбору зерна Ливенский район, где намолот уже составил 174,5 тысяч тонн, из них 135,1 тысяч тонн озимой пшеницы. Лучшие показатели урожайности в Малоархангельском районе. Там земледельцы получают по 57,3 ц/га, урожайность озимой пшеницы – 60,1 ц/га. По ячменю наивысшие показатели в Свердловском районе – 51,8 ц/га. Все эти результаты стали очередным подтверждением высочайшего профессионализма хлеборобов Орловщины. Первый миллион тонн получен в условиях нетипичной погоды и самое главное – дополнительных ограничений из-за коронавируса».

















Орловское Информбюро

30 июля 2020 года



