В Орле завершается комплектация передвижного технопарка «Кванториум» Уже в самые ближайшие дни запланировано его открытие.





Как сообщил замгубернатора по экономике и финансам Вадим Тарасов, в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» подрядчиком «Орелтекмаш» завершается комплектация передвижного технопарка «Кванториум». Уже в самые ближайшие дни запланировано его открытие. До конца текущего года по программам мобильного технопарка обучение пройдут более 1000 детей, сообщает информационный портал Орловской области.











Орловское Информбюро

30 июля 2020 года



