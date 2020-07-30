Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Судьба солдата глазами родных, друзей и сослуживцев. В Орле вспоминали Александра Стебакова, погибшего в Афганистане.

- Статистика по коронавирусу меняется: за сутки число заболевших в регионе увеличилось на 32 человека.

- Уборочная кампания. В лидерах - Малоархангельский, Ливенский и Покровский районы. Аграрии намолотили первый миллион тонн зерна.

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Вести-Орёл

30 июля 2020 года



