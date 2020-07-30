Ушел в бессмертие

Сослуживцы отметили 40-летнюю дату гибели Александра Стебакова. Он погиб в Афганистане при выполнении боевого задания.

Александр Стебаков родился в Орловской области. Еще с детства работал с отцом комбайнером. В 16 лет был награжден медалью «За трудовое отличие». В 1978 году был призван в Вооруженные силы СССР, но уже через год добровольно вызвался служить на границе с Афганистаном.

Александр Стебаков погиб при выполнении боевого задания в городе Рустак 28 июля 1980 года. Посмертно был награжден орденом Красной Звезды.

С тех пор каждый год в конце июля на протяжении сорока лет приезжают в Становой Колодезь сослуживцы Александра Стебакова. Они посещают могилу своего боевого товарища, отдают ему долг памяти.

20 февраля 2019 года стене школы в Становом Колодезе, где в старших классах учился Александр Стебаков, была открыта мемориальная доска.