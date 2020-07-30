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В Орле ещё пять дворов прошли приёмку после ремонта

Ремонт дворов проходит в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».


Как сообщает сайт городской администрации, пять орловских дворов прошли приемку после ремонта. Речь идёт об объектах по адресам ул. Максима Горького, 69; ул. Лескова, 30 и 32; ул. Лазо, 20; ул. Льва Толстого, 19. Об этом сообщают специалисты МКУ «Управление капитального строительства города Орла».

Таким образом, из 67 дворовых территорий, подлежащих ремонту в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», комиссией и жильцами принято 32 объекта.

К сдаче готовы еще три двора: ул. Дмитрия Блынского, 2; ул. Тургенева, 39 и 43.

В работе находятся 22 дворовые территории: ул. Кузнецова, 2; ул. Кукушкина, 1; ул. Металлургов, 2, 19, 54; Московское шоссе, 139; ул. Грузовая, 1; ул. Старо-Московская, 20, 24; ул. Васильевская, 136; ул. Циолковского, 10; ул. Комсомольская, 286, 342; ул. Планерная, 75; ул. Чечневой, 3; ул. Веселая, 24; ул. Генерала Родина, 60, 60а, 62; ул. Полесская, 19; Наугорское шоссе, 52; ул. Октябрьская, 132а.


Орловское Информбюро
30 июля 2020 года
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