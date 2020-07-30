К 30-летнему юбилею Российской Федерации телеканал «Россия» запускает специальный проект «РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!» Стать участниками проекта «РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!» могут только россияне 1991 года рождения.





Проект расскажет о ровесниках страны, о сегодняшнем поколении 30-летних, о тех, кто уже успел сделать в своей жизни что-то действительно важное – совершал открытия, спасал человеческие жизни, рисковал собой ради других, изобретал новый вид технологий, был волонтером, ставил рекорды в профессии, спорте и творчестве. Онлайн-площадкой нового проекта станет социальная сеть ВКонтакте. «Не так важно, какая у вас профессия, важно ваше отношение к ней и что вы считаете для себя главным из того, что уже удалось сделать» – с такими словами авторы проекта обращаются к 30-летним учителям и медикам, спасателям и волонтерам, инженерам и водителям, рабочим и программистам, артистам и военнослужащим, ученым и летчикам, комбайнерам и шахтерам, спортсменам и журналистам и многим другим, кто сейчас живет и трудится в 30-летнем российском государстве. Главная задача проекта «РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!» – создать масштабный, открытый документальный портрет поколения сверстников страны к юбилею новой России. Основой коллективного фильма-портрета станут реальные судьбы молодых россиян. На сегодняшний день это активная, деятельная, энергичная часть общества и именно от них во многом зависит, как будет развиваться российское государство, какие грандиозные свершения ждут нашу страну в будущем.



Для этого достаточно Стать участниками проекта «РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!» могут только россияне 1991 года рождения.Для этого достаточно заполнить анкету в официальной группе телеканала ВКонтакте или на сайте https://smotrim.ru/30 , в которой коротко рассказать о себе и своих достижениях. Учитывая, что многие будущие герои не любят говорить о себе, создатели проекта приглашают рассказать о своих кандидатах их родных и близких, соседей, коллег, пациентов, учеников – всех, кто хочет поделиться успехами и подвигами своего героя. Каждая анкета – это отражение большой истории страны. Давайте писать ее вместе! Сбор анкет для участия в проекте «РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!» продлится до марта 2021 года. Документальный фильм о поколении 30-летних выйдет на телеканале «Россия» и в социальной сети ВКонтакте в июне 2021 года.





Орловское Информбюро

30 июля 2020 года



