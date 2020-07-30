В Орловской области больше не регистрируют кандидатов на выборы 29 июля завершился период представления документов для регистрации кандидатов на выборах представительных органов муниципальных образований Орловской области, назначенных на 13 сентября 2020 года.





Выборы пройдут в 9 муниципальных районах и 1 городском округе. Самыми масштабными станут выборы в Орловский городской Совет народных депутатов.



По одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов документы для выдвижения представили 205 кандидатов.По состоянию на 29 июля 2020 года зарегистрировано 66 кандидатов, двум отказано в регистрации, один отказался от участия в выборах по личному заявлению.



По одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах в органы местного самоуправления Орловской области всего выдвинуто 39 кандидатов. По состоянию на 29 июля 2020 года зарегистрировано 19 кандидатов, четырем отказано в регистрации.



Сведения о кандидатах размещаются на сайте Избирательной комиссии Орловской области под баннером «Все о выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года», а также в разделе «Выборы и референдумы».





Орловское Информбюро

30 июля 2020 года



