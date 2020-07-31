В Болховском районе в ближайшее время начнется ремонт дороги к Кривцовскому мемориалу Подрядчик уже определен.





Как сообщил губернатор области Андрей Клычков в своих сетевых аккаунтах, подрядчик должен уложиться в два месяца. Напомним, в 2016 году Кривцовский мемориал вошел в десятку выдающихся комплексов России в честь погибших советских воинов на полях Великой Отечественной войны. Сейчас на Кривцовском мемориале захоронено порядка 20 тысяч солдат и офицеров. И каждый год поисковики находят в окрестностях останки бойцов.





Надежда Невматулина

31 июля 2020 года



