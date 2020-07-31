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Сегодня в Орловском музее изобразительных искусств открывается выставка «Память о войне»Экспозиция включает около 100 экспонатов 59 авторов разных поколений.
На выставке представлены композиции, портреты, пейзажи и натюрморты. Задача выставки - помочь эмоционально прочувствовать, какой великой ценой, мужеством и героизмом на фронте и в тылу была добыта Великая Победа. На выставке будут представлены и работы орловских мастеров: Алексеевой, Травинской, Дышленко, Калмахелидзе.
Экспозиция будет работать до 13 сентября.
Надежда Невматулина
31 июля 2020 года