В Орле предстоящему Дню физкультурника посвятили фотоконкурс День физкультурника отмечается ежегодно во вторую субботу августа. В этом году дата выпадает на 8 число.





Мэрия Орла инициировала фотоконкурс под названием «Мы и спорт».



Участники получат памятные сертификаты, а лучшие фотоработы будут размещены на сайте администрации Орла и на официальных страницах в социальных сетях. От конкурсантов ждут фотографии на спортивную тематику. Снимки с тренировок или соревнований обязательно нужно сопроводить комментарием. А еще - указать автора работы и участников снимка. Конкурсные материалы принимаются на электронную почту fks57adm@yandex.ru до 7 августа.Участники получат памятные сертификаты, а лучшие фотоработы будут размещены на сайте администрации Орла и на официальных страницах в социальных сетях.





Надежда Невматулина

31 июля 2020 года



