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Андрей Клычков: Масштаб ремонта дорог Орловщины беспрецедентен

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своих сетевых аккаунтах.


 Андрей Клычков:
«Как я уже говорил, в Орловской области в этом году активно реализуется программа модернизации дорожной инфраструктуры, беспрецедентная по масштабам ремонта автомобильных дорог. Это даст дополнительный серьезный импульс развитию наших городов и посёлков, позволит повысить безопасность дорожного движения. Общая сумма, направленная на эти цели составляет свыше 1,5 млрд рублей. Ремонт запланирован на 31 объекте, из них 17 – в рамках национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отмечу, что на четырех дорогах работы уже завершены: Верховье – Ливны через Русский Брод (3,7 км), Ливны – Красная Заря (3,1 км), Орел – Ефремов и Орел – Лаврово – Редькино, о которых я уже рассказывал.
В процессе строительства и реконструкции дороги Усть-Рыбница – Нижний Хутор (2,45 км / финансирование 71 млн рублей), Болхов – «Орел-Витебск» (9,5 км / почти 87 млн рублей), Залегощь – Красное (7,1 км / 55,4 млн), а также дорог до Красниково Кромского района (6,3 км / 173 млн рублей) и Льгова Хотынецкого района (11,9 км / 40,6 млн).
Мы не просто «прошиваем» территорию региона качественными дорогами, но и стараемся использовать комплексный подход, включая наряду с обновлением дорожного полотна, строительство тротуаров, освещения, дорожную разметку. Такая практика будет продолжена».








Орловское Информбюро
30 июля 2020 года
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