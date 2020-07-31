Орловские велогонщики примут участие в Первенстве области Гонки пройдут в окрестностях Орла 1 и 3 августа.





1 августа на дороге «Орел-Ефремов» состоится индивидуальная гонка на 10 километров.



А в понедельник, 3 августа, в районе села Сабурово гонщики поборются за награды в групповой гонке. Дистанции, предложенные велосипедистам, от 20 до 40 километров.





Анастасия Дорохова

31 июля 2020 года



